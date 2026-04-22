Il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso dissequestrata la discarica di Finale Emilia

Il Tribunale del Riesame ha deciso di dissequestrare la discarica di Finale Emilia, accogliendo il ricorso presentato da Feronia, società del Gruppo Hera che gestisce l’impianto. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, legato alle contestazioni sollevate in merito alla gestione della discarica. La vicenda coinvolge vari aspetti legali e amministrativi, mantenendo alta l’attenzione sulla questione ambientale e sulla gestione dei rifiuti nella zona.

Feronia, società del Gruppo Hera che gestisce la discarica di Finale Emilia, ha visto accolte le proprie ragioni nell'intricata vicenda giudiziaria che si sta sviluppando intorno all'impianto finalese. Il Tribunale del Riesame ha infatti annullato il provvedimento di sequestro della discarica.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dissequestrata la discarica di Finale Emilia Accolto il ricorso al Riesame, dissequestrata attività di autonoleggioIl tribunale del riesame di Napoli ha accolto il ricorso, presentato dall’avvocato Bernardo Diana, e disposto il dissequestro dell’attività di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Aptuit, il tribunale del riesame conferma il sequestro di alcuni cani; Estradato dalla Spagna, torna libero dopo 11 mesi: annullata custodia cautelare per 52enne barese; Caso Aptuit, il tribunale del riesame conferma il sequestro di alcuni cani; RAVENNA: Certificati anti-Cpr, il Riesame conferma le tre misure interdittive. DISCARICA DI FINALE, IL TRIBUNALE DEL RIESAME ANNULLA IL SEQUESTROColpo di scena nella vicenda della discarica Feronia di Finale Emilia. Il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro dell’impianto, annullando il provvedimento di sequestro preventivo emesso a ... tvqui.it Caso Aptuit, il tribunale del riesame conferma il sequestro di alcuni caniL’azienda prende atto della decisione del tribunale di Verona e ribadisce fiducia nelle istituzioni: «Rispettiamo la normativa e i protocolli autorizzativi, garanzia di trasparenza e correttezza del n ... veronasera.it Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato le misure cautelari interdittive dalla professione, sospensione per dieci mesi, decise dal Gip di Ravenna per tre dottoresse indagate nell’ambito dell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. - facebook.com facebook Dmitry Chirakadze,il cittadino georgiano accusato dalla Procura di Milano del coordinamento nella clamorosa fuga del trafficante d'armi russo Artem Uss, torna libero e potrà rientrare in Russia. Lo ha appena deciso il Tribunale del Riesame di Milano. x.com