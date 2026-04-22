Il trapper Shiva è stato condannato

Il rapper Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dal giudice per le udienze preliminari di Ascoli Piceno. La sentenza si riferisce a una rissa che si è verificata sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. La condanna è stata pronunciata al termine di un processo con rito abbreviato.

È stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione il trapper Shiva (al secolo Andrea Arrigoni). La condanna è stata firmata dal gup di Ascoli Piceno al termine di un processo col rito abbreviato e riguarda la rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Shiva - Polvere rosa (Audio)

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