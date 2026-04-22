Il traghettatore di anime Se la storia si costruisce con i ’se’ e con i ’ma’

Una storia si dipana tra dubbi e ipotesi, con un trucco che si intravede appena, quasi fosse un gioco di nascondino tra le vie della città. La sua antica bellezza sembra partecipare a questa scena, mescolando elementi di realismo e fantasia. La narrazione si concentra su un personaggio che, tra i 'se' e i 'ma', si muove in un mondo di incertezze e rivelazioni.

Il trucco c’e. E si intravede. E’ come se la secolare grande bellezza di Firenze si divertisse, per una volta, a giocare a nascondino. Tuttavia, nel caso specifico, la città di Lorenzo il Magnifico non si limita a fare da sfondo a un romanzo. O meglio, al romanzo ucronico “Il traghettatore di anime” del giovane scrittore fiorentino Angelo Balestri, uscito per i tipi di Ibiskos Ulivieri. Ma ucronico che sta a significare? E’ un genere narrativo basato sulla storia alternativa o “fantastoria”, che ipotizza un corso degli eventi diverso da quello realmente accaduto, esplorando le possibili conseguenze di un ipotetico punto di svolta. Con i “se” e con i “ma”, è risaputo, la storia non si fa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il traghettatore di anime. Se la storia si costruisce con i ’se’ e con i ’ma’ Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate Pronta a scoprire i piedi? Se la risposta è sì fallo con stile, con la ciabatta più comoda di sempre, ma in versione sandalo boldDiciamoci la verità, c’è stato un periodo in cui nominare la parola “Crocs” in un contesto di moda avrebbe fatto rabbrividire le puriste dello... Herbert Ballerina: «Bisogna ridere di tutto. Alla fine se la prendono con i comici, ma non siamo noi a creare il problema. Sanremo 2027? Giuro che non lo so. Se accadrà, è perché Stefano mi vorrà»Questa intervista a Herbert Ballerina è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026.