Da oltre tre mesi, le persone coinvolte vivono in isolamento a causa di una tragedia che ha segnato profondamente le loro vite. Il sindaco ha riferito ai pubblici ministeri che questa ferita, anche se dovesse in parte guarire, non si rimarginerà mai completamente. La situazione ha creato un senso di costante disagio e dolore, lasciando un’impronta indelebile nella comunità locale.

AGI - "Da 103 giorni viviamo barricati in casa. Questa ferita, anche se solo parzialmente dovesse guarire, non si rimarginerà mai del tutto. Sono stato testimone di questa tragedia inimmaginabile. Me ne rammarico profondamente e chiedo perdono a tutte queste famiglie ". Sono alcuni passaggi dell' interrogatorio di Nicolas Féraud, il sindaco di Crans-Montana che il 13 aprile scorso è stato convocato dai pm di Sion per difendersi dalle accuse di omicidio, lesioni e incendio colposi per l' incendio al ' Le Constellation '. Il verbale, visionato dall' AGI, è tra le nuove carte depositate dagli inquirenti agli avvocati delle parti, indagati e famiglie delle vittime.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il sindaco di Crans-Montana ai pm: "Marchiato a vita da questa tragedia inimmaginabile, ch...

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