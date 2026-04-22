Il ritorno dei signori Lagonìa allo Spazio Diamante

Sabato sera è andato in scena allo Spazio Diamante lo spettacolo teatrale intitolato Le vacanze dei signori Lagonìa. La rappresentazione, scritta da Francesco Colella e Francesco Lagi, è stata diretta da quest’ultimo. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un’opera drammatica caratterizzata da dialoghi intensi e una regia curata nei dettagli. La pièce si inserisce nella stagione teatrale del locale, che prosegue con altri appuntamenti.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Le vacanze dei signori Lagonìa, un’intensa drammaturgia scritta da Francesco Colella e Francesco Lagi, per la regia di quest’ultimo.. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante di Roma (Sala White), dal 6 al 9 maggio 2026.. Perché: Per esplorare le fragilità del rapporto di coppia attraverso l’interpretazione profonda e ironica di due formidabili attori della scena contemporanea.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere nuovamente una delle pièce più apprezzate della scorsa stagione teatrale. Dal 6 al 9 maggio, la Sala White dello Spazio Diamante ospiterà Le vacanze dei signori Lagonìa, un’opera scritta a quattro mani da Francesco Colella e Francesco Lagi, diretta con maestria da quest’ultimo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il ritorno dei signori Lagonìa allo Spazio Diamante Notizie correlate Leggi anche: Il ritorno di Nora: Casa di bambola Parte 2 allo Spazio Diamante Il Matto di Légal: passione e scienza allo Spazio DiamanteCosa: Uno spettacolo di danza contemporanea che indaga il confine tra ossessione scientifica e amore. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Milano | Le vacanze dei signori Lagonìa; I Lagonìa tornano in vacanza; Napoli | Le vacanze dei signori Lagonìa. Partecipiamo di nuovo al Festival InDivenire Se volete vedere un nuovo progetto che prende forma, ci vediamo a Spazio Diamante il 28 Aprle - facebook.com facebook