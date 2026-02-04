Il ritorno di Nora | Casa di bambola Parte 2 allo Spazio Diamante

Il debutto romano di “Casa di bambola – Parte 2” di Lucas Hnath si svolge allo Spazio Diamante, dal 6 al 15 febbraio 2026. Lo spettacolo torna in scena con Nora, che riappare dopo aver lasciato il suo ruolo originale. La messa in scena è molto attesa, e la platea si prepara a seguire questa nuova versione di un classico rivisitato in chiave moderna.

Cosa: Debutto romano dello spettacolo Casa di bambola – Parte 2 di Lucas Hnath.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Diamante (Sala White) dal 6 al 15 febbraio 2026.. Perché: Un sequel audace e moderno del capolavoro di Ibsen che indaga con ironia e ferocia le contraddizioni dei legami familiari.. Cosa succede dopo che una delle porte più famose della storia della drammaturgia si chiude con un fragore che ha scosso le fondamenta della società patriarcale dell’Ottocento? Henrik Ibsen, nel 1879, concludeva il suo capolavoro lasciando Nora Helmer nel bel mezzo di una fuga radicale, un atto di ribellione che vedeva la protagonista abbandonare marito, figli e il ruolo di “bambola” per cercare la propria identità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Da oggi al 15 febbraio, lo Spazio Diamante ospita la seconda parte di “Casa di bambola”, il nuovo allestimento di Lucas Hnath.

