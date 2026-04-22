Il repertorio soul di Mario Biondi torna a fare tappa in Romagna con un concerto di grandi melodie jazz

Il repertorio soul di Mario Biondi torna in Romagna con un concerto dedicato a grandi melodie jazz. Quest’anno il cantante italiano celebra 20 anni di carriera, iniziata con il successo del singolo “This is What You Are”, presente nell’album “Handful of Soul”. La sua voce profonda e riconoscibile ha accompagnato l’evoluzione del soul e del jazz nel panorama musicale italiano. Il concerto si terrà in una location della regione, attirando appassionati e fan della musica dal vivo.

Quest’anno Mario Biondi, una delle voci italiane più riconoscibili del panorama soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Per celebrare il ventennale, da maggio Mario.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Mario Biondi, sonorità soul-jazz per il nuovo singolo “Cielo stellato”Mario Biondi è tornato con un nuovo singolo, “Cielo Stellato”, disponibile da venerdì 20 marzo in radio e in digitale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il repertorio soul di Mario Biondi torna a fare tappa in Romagna con un concerto di grandi melodie jazz; Il repertorio soul di Mario Biondi torna a fare tappa in Romagna con un concerto di grandi melodie jazz; Mario Biondi in concerto; Mario Biondi: il ritorno in italiano con Prova d’autore e la nuova stagione live nei teatri italiani e internazionali. Mario Biondi svela il rifiuto di Carlo Conti al brano di SanremoMario Biondi presenta Prova d’autore, primo album interamente in italiano Il cantante e crooner catanese Mario Biondi pubblica il 10 aprile il suo p ... assodigitale.it Mario Biondi il 13 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo con il nuovo album in italianoDopo i live estivi, l’artista porta sul palco Prova d’autore, disco di inediti in italiano, insieme a una band di musicisti di primo piano. lanuovariviera.it bitconcerti. . Mario Biondi Mercoledì 13 Maggio ore 20:45 Teatro Verdi Firenze ACQUISTA su TicketOne - facebook.com facebook C'è una bella sinergia tra Mario Biondi e @GeppiC @SplendiCornice #splendidacornice x.com