il quadrilatero di via savonarola renata di francia ok della regione parte il cantiere di palazzo contughi

È stato approvato dalla Regione il progetto per il Quadrilatero di via Savonarola, con un ampliamento del budget da 44 a oltre 56 milioni di euro. Contestualmente, è stato dato il via ai lavori di ristrutturazione di palazzo Contughi, che fa parte dell’intervento complessivo di riqualificazione. L’intervento riguarda l’intera area, coinvolgendo diversi interventi di riqualificazione urbana.

Da 44 milioni di euro iniziali agli oltre 56 che serviranno per completare l’intera riqualificazione. Quella del quadrilatero di via Savonarola è una storia di rimpalli, lunghe attese e aspettative. Ora, però, per lo meno sul piano autorizzativo dovremmo esserci. Sì perché da quanto apprendiamo dall’ufficio tecnico dell’Università di Ferrara, il parere della Regione sul progetto di riqualificazione di uno dei principali edifici – palazzo Renata di Francia – sarebbe in dirittura d’arrivo. Nel frattempo, lo scorso febbraio, sono stati avviati i lavori a un altro importante palazzo che compone il polo universitario di via Savonarola: palazzo Contughi-Gulinelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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