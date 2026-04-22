Il mese di maggio vede uno slittamento nelle date di pagamento delle pensioni, legato alla festività del 1° maggio. Le nuove date variano a seconda del metodo di riscossione scelto dai pensionati. In genere, si avvicina il momento in cui riceveranno l’assegno mensile, anche se quest’anno i pagamenti non avvengono nelle consuete date abituali. La variazione riguarda specificamente le modalità di pagamento.

U na settimana e poco più e per i pensionati torna il momento di ricevere l’assegno mensile. Maggio, tuttavia, non segue il solito ritmo regolare dei pagamenti pensionistici. Il motivo è legato al primo maggio: il primo giorno del mese, infatti, pur essendo un venerdì e quindi giorno bancabile, cade nel pieno della Festa dei Lavoratori, giornata festiva in cui banche e uffici postali restano chiusi. Questo sposta automaticamente l’accredito della pensione di maggio al primo giorno utile successivo e cioè lunedì 4. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Pensione maggio 2026: quando viene pagata.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il prossimo mese porta con sé uno slittamento nei pagamenti pensionistici a causa della festività nazionale del 1° Maggio. Le date cambiano e dipendono dal canale di riscossione

Notizie correlate

L’anno prossimo la Pasqua a marzo: le date delle prossime dieci festività pasqualiPasqua 2027 – 28 marzo Pasqua 2028 – 16 aprile Pasqua 2029 – 1 aprile Pasqua 2030 – 21 aprile Pasqua 2031 – 13 aprile Pasqua 2032 – 28 marzo Pasqua...

Lotto e SuperEnalotto, cambiano le estrazioni per il 25 aprile e 1 maggio 2026: le nuove date in calendarioLe estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto subiranno modifiche per le festività del 25 aprile e 1° maggio, come previsto dal regolamento.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Palermo: dal 29 maggio parte il settimo step della differenziata Porta a Porta nel quartiere Noce; Apertura delle mense universitarie durante il periodo 25 aprile - 1 maggio 2026; Servizi demografici, partecipazione all’Open Day della Sesta Porta; Pensioni, la svolta digitale: oltre 3 milioni di cedolini in arrivo via email. A maggio attesa per le date di accredito.

Quando arriverà la pensione di maggio tra attese e calendari che cambianoIl prossimo mese porta con sé uno slittamento nei pagamenti pensionistici a causa della festività nazionale del 1° Maggio. Le date cambiano e dipendono dal canale di riscossione ... iodonna.it

Pensioni di maggio, perché «slitta» la data di pagamento e il nodo della dichiarazioni dei redditi per ottenere il «bonus»Il mese di maggio 2026 non porta aumenti generalizzati sulle pensioni, ma introduce alcune particolarità importanti, soprattutto per quanto riguarda le date di pagamento e alcune possibili variazioni ... leggo.it

Un lettore scrive«Anche a maggio gli anziani che ritirano la pensione in banca dovranno tirare la cinghia fino al giorno 4, per via dei giorni non bancabili. È ... - facebook.com facebook

Dall'8 maggio arriva su HBO Max In utero, la prima serie sulla fecondazione assistita ideata da Margaret Mazzantini. Nel cast, il marito Sergio Castellitto x.com