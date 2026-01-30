Apple ha annunciato i risultati del primo trimestre del 2026, con un nuovo record di vendite e ricavi. La spinta principale arriva ancora una volta dall’iPhone, che continua a trainare i numeri dell’azienda. Nonostante le aspettative sull’intelligenza artificiale, questa volta i dati mostrano che il mercato premia ancora il prodotto storico di Apple.

Apple ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati finanziari che segnano un nuovo record storico, spinti in gran parte dal successo dell’iPhone, non dall’intelligenza artificiale. I ricavi totali sono saliti a 143,8 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile netto ha superato i 42 miliardi, un balzo del 15,9% rispetto all’anno precedente. I dati, resi noti a inizio febbraio, hanno sorpreso anche gli analisti più ottimisti, soprattutto considerando il contesto globale di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e il crescente scetticismo verso la capacità di innovazione dell’azienda di Cupertino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il successo di Apple si misura ancora sull’iPhone, non sull’intelligenza artificiale nel trimestre in rialzo

