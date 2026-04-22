Il progetto Avo-Upo è tra i migliori d' Italia | premiata l' idea che porta gli studenti di medicina in corsia come volontari

Il progetto Avo-Upo, che coinvolge studenti di medicina come volontari in corsia, è stato riconosciuto tra i migliori a livello nazionale. L'iniziativa permette ai futuri medici di vivere un’esperienza diretta a contatto con i pazienti, integrando la formazione teorica con un’attività pratica. La partecipazione degli studenti si svolge sotto la supervisione del personale sanitario e ha ottenuto un riconoscimento ufficiale per la sua validità.

Ogni aspirante medico sa che la sua professione non sarà fatta solo di esami e manuali, ma soprattutto dell'incontro profondo con la fragilità altrui. E proprio su questo si fonda il progetto "Prendersi cura prima di curare — studenti di medicina volontari in ospedale", l'iniziativa di Avo Novara.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate L'Upo premia i suoi studenti migliori: riconoscimento speciale ad Alessandro BarberoUpo è pronta a ringraziare le migliori laureate e i migliori laureati dell’anno accademico 2023-24 grazie a Inter Bonos Meliores, l’evento a loro... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il progetto Avo-Upo è tra i migliori d'Italia: premiata l'idea che porta gli studenti di medicina in corsia come volontari; Prendersi cura prima di curare: il progetto di AVO Novara conquista il secondo premio assoluto a livello nazionale.