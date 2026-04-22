Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas apre la giornata con un aumento, toccando i 42,67 euro. Questa apertura segue le notizie provenienti dalle tensioni in Medio Oriente e dalla situazione nello stretto di Hormuz, che continuano ad influenzare il mercato energetico. Le variazioni dei prezzi si verificano in un contesto di incertezza geopolitica che coinvolge diverse aree del mondo.

Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda agli sviluppi delle tensioni in Medio Oriente ed alla situazione dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell'1,8% a 42,67 euro al megawattora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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