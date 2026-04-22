il premio nobel mcdonald celebra marconi

Il premio Nobel McDonald ha recentemente celebrato il ricordo di Guglielmo Marconi, in occasione del 130° anniversario del suo primo brevetto. Sono passati 125 anni dalla prima comunicazione wireless attraverso l’Atlantico, un evento che ha segnato una svolta nel campo delle telecomunicazioni. La commemorazione si è concentrata su il ruolo pionieristico di Marconi e sui progressi tecnologici raggiunti da allora.

Sono trascorsi 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica e ben 130, invece, dal primo brevetto di Guglielmo Marconi. Traguardi che hanno segnato profondamente la nostra storia e che ancora oggi rappresentano un ponte invisibile tra passato e futuro, capace di accendere nuove visioni e orientare lo sguardo verso ciò che verrà. Ed è proprio in questo solco tra memoria e innovazione che la Fondazione a lui intitolata, con il sostegno del Comitato Nazionale Marconi.150, promuove la tradizionale Giornata Marconi in programma questo sabato a Villa Griffone, residenza principale della famiglia nella seconda metà dell’Ottocento, oggi sede della Fondazione e monumento nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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