Nel pomeriggio di Rai1 durante l’estate, il palinsesto prevede la messa in onda di tre serie in replica. La scelta deriva dall’assenza di fondi per un talk show durante la pausa di “La Volta Buona”. Dopo queste repliche, il palinsesto si sposterà in diretta con programmi estivi. La programmazione si concentra su contenuti già trasmessi, senza inserire nuove produzioni o talk show durante questa fascia oraria.

Il pomeriggio estivo ha trovato la quadra. Non c’è budget per un talk show durante la pausa de “La Volta Buona” e si punta su tre serie in replica. “Capri” con Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni, Isa Danieli e Bianca Guaccero andrà in onda già dal 25 maggio alle 16:10, al posto de “Il Paradiso delle Signore”. Quando terminerà il talk show di Caterina Balivo, “Capri” anticiperà alle 14:00, con le repliche di tutte le stagioni, per poi dare la linea alle 17 a “Estate in Diretta” tra cronaca e gossip. Nel mese di agosto il primo pomeriggio di Rai1 sarà invece presidiato dalle repliche di “Makari” e “Don Matteo”. Dal 7 settembre partirà la nuova edizione de “La Volta Buona”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - IL POMERIGGIO ESTIVO DI RAI1: TRE SERIE CULT IN REPLICA, POI ESTATE IN DIRETTA

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