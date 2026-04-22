Il prezzo del petrolio registra un calo nella giornata di oggi, con il Wti che scambia a 88,41 dollari al barile, in diminuzione dell'1,41%, scendendo sotto la soglia dei 90 dollari. Il Brent, invece, si attesta a 97,63 dollari, con una perdita dello 0,86%. La giornata segue una chiusura in rialzo di ieri a New York, ma il trend di ribasso prosegue questa mattina.

Il petrolio torna a scendere questa mattina dopo la chiusura in rialzo di ieri a New York. Il Wti torna sotto quota 90 dollari e viene scambiato a 88,41 dollari al barile con un calo dell'1,41%, mentre il Brent passa di mano a 97,63 dollari in ribasso dello 0,86%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il petrolio è in ribasso, Wti torna sotto quota 90 dollari, a 88,41 dollari

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