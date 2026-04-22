Il percorso di parole e immagini dei piccoli alunni per rendere più bello il Parco del pettirosso

Il Parco del Pettirosso si arricchisce di nuove collaborazioni grazie ai bambini dell’Istituto Ada Negri, che hanno partecipato a un progetto di parole e immagini per valorizzare l’area verde. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato di zona di Madonnina-S.

Il Parco del Pettirosso da oggi è ancora più ricco grazie al lavoro degli alunni dell’Ada Negri che - su impulso del Comitato di zona di Madonnina-S.Teresa - si sono cimentati in un percorso di parole e immagini per rendere il parco del loro quartiere sempre più bello. Le classi terze hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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