Il Papa nel carcere duro di Bata umanità per i detenuti

Il Papa ha visitato recentemente un istituto penitenziario con condizioni di massima sicurezza, incontrando i detenuti e ascoltando le loro storie. Durante l'incontro, ha sottolineato che il sistema giudiziario deve tutelare la società senza trascurare la dignità di chi si trova dietro le sbarre. La visita è avvenuta in un carcere noto per le sue severe misure di sicurezza, e l'attenzione si è concentrata sulla possibilità di reinserimento e rispetto dei diritti umani.

"L'amministrazione della giustizia ha lo scopo di proteggere la società, ma per essere efficace deve sempre investire sulla dignità e sulle potenzialità di ogni persona". Lo ha detto il Papa nel carcere di Bata, in Guinea Equatoriale, sottolineando che "una vera giustizia cerca non tanto di punire, ma soprattutto di aiutare a ricostruire la vita sia delle vittime, sia dei colpevoli, sia delle comunità ferite dal male. Non c'è giustizia senza riconciliazione". Per il Papa la sicurezza deve essere coniugata a "rispetto e umanità".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa nel carcere duro di Bata, umanità per i detenuti Notizie correlate Nel carcere di Rebibbia un parco per i figli dei papà detenutiAGI - Un parco pensato per i bambini, dentro il carcere, per restituire normalità e relazione a un legame spesso spezzato dalla detenzione. Carcere di Aversa: detenuti formati nel settore agricoloFormazione detenuti Aversa tra lavoro, agricoltura e futuro Nel carcere di Aversa la formazione detenuti Aversa diventa uno strumento concreto per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa nel carcere duro di Bata, umanità per i detenuti; Avviata richiesta per il processo di beatificazione di Papa Francesco; Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Salvatore Cernuzio su papa Francesco: Un Padre per me e per il mondo. Il Papa nel carcere duro di Bata, umanità per i detenuti(ANSA) - BATA, 22 APR - L'amministrazione della giustizia ha lo scopo di proteggere la società, ma per essere efficace deve sempre investire sulla dignità e sulle potenzialità di ogni persona. Lo ha ... altoadige.it Il Papa celebra la messa nella 'San Pietro' della Guinea Equatoriale, 'Nelle carceri condizioni preoccupanti'Leone XIV nella basilica di Mongomo, 'Le ricchezze naturali siano una benedizione per tutti. C'è fame di futuro e di speranza' (ANSA) ... ansa.it Uno degli ultimi desideri di Papa Francesco era stato quello di convertire la sua papamobile in una clinica mobile per i bambini da inviare nella Striscia di Gaza. A un anno dalla sua morte, come riporta la Bbc, la papamobile non è ancora arrivata. https://sh - facebook.com facebook La discesa del #Papa dall'aereo x.com