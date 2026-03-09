Carcere di Aversa | detenuti formati nel settore agricolo

Nel carcere di Aversa, i detenuti partecipano a programmi di formazione nel settore agricolo, che prevedono attività di lavoro e apprendimento pratico. Questi percorsi sono stati avviati con l’obiettivo di offrire nuove possibilità di inserimento e sviluppo personale. La formazione si svolge all’interno delle strutture carcerarie e coinvolge i detenuti in attività legate all’agricoltura e alla cura delle terre.

Formazione detenuti Aversa tra lavoro, agricoltura e futuro Nel carcere di Aversa la formazione detenuti Aversa diventa uno strumento concreto per costruire nuove opportunità. Alcuni detenuti hanno concluso con successo due percorsi professionali dedicati all’agricoltura e al confezionamento dei prodotti alimentari, ottenendo una qualifica riconosciuta dalla Regione Campania. L’iniziativa è stata promossa dall’Università Popolare di Caserta con l’obiettivo di portare competenze professionali all’interno degli istituti penitenziari. I partecipanti hanno seguito lezioni teoriche e attività pratiche direttamente nella struttura detentiva, imparando a coltivare fragole e altri prodotti agricoli e a prepararli per la vendita sul territorio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

