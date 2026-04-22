Ottanta genitori e insegnanti sono saliti sul palco del teatro Nazionale per portare in scena un musical con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’ospedale Niguarda. L’evento si è svolto presso il Collegio San Carlo di Milano, dove si è tenuto lo spettacolo, sottolineando come il teatro possa essere uno strumento di solidarietà e sostegno alla comunità. La rappresentazione ha avuto come scopo principale la beneficenza.

"Il teatro, quando nasce dal cuore, può davvero cambiare qualcosa nel mondo". Lo sanno bene dietro le quinte del Collegio San Carlo di Milano. Qui il musical ha una tradizione più che ventennale tra i ragazzi, ma dieci anni fa un gruppetto di genitori ha lanciato la sfida: "Perché non mettiamo in scena anche un musical con gli adulti?". Così, nel 2015, famiglie e professori sono saliti sul palco con “Tre padri per una figlia” (liberamente tratto da Mamma Mia!), ci hanno preso gusto e - anno dopo anno - hanno creato una compagnia vera e propria, “ Noi per. “, che è diventata anche associazione. Scrivendo sceneggiature di loro pugno e sorprendendo, sono arrivati fin qui: Teatro Nazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il musical che fa bene. Ottanta genitori e docenti sul palco del Nazionale: "Aiuteremo il Niguarda"

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