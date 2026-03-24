Al teatro comunale di Cesenatico si riaccendono le luci sul musical con la prima rappresentazione di

Riprende la stagione del musical al teatro comunale di Cesenatico. A partire dal 25 marzo alle 21, in scena arriva “Destiny’s Cafee”, il nuovo e inedito musical della compagnia New dance organization (Ndo). La nuova produzione, scritta e diretta da Ivan Boschi, porta in scena trenta performer e una band dal vivo per una storia corale di incontri e seconde possibilità. “In un momento – spiega il regista Ivan Boschi – di tensioni come quello che stiamo attraversando con finali estremamente incerti, la mia volontà è quella di far vivere una serata all’insegna dei buoni sentimenti e della positività. Mentre scrivevo questo musical pensavo alla volontà di rappresentare sul palcoscenico un'opportunità per le persone affinché potessero guardarsi negli occhi e tentare di cambiare il corso della loro vita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Sul palco si torna ad abbracciare la tradizione del musical con il nuovo show "Destiny's Cafe"

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