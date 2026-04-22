Due figure politiche, apparentemente diverse, si trovano coinvolte in un episodio che mette in discussione la loro credibilità. Nonostante alcune differenze di stile, condividono un passato di impegno sociale e una successiva ascesa economica che porta a milioni di euro di patrimonio personale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato dubbi sulla coerenza tra passato e presente di entrambi.

Strano, perché sono due persone che, a parte la camicia bianca, non hanno nulla in comune. Ah beh, sì certo: entrambi fanno parte di quella tipologia di politici che prima lottano per i poveri e poi finiscono per diventare milionari. Comunque. La notizia, a conferma che siamo passati dal teatrino della politica alla politica del teatrino, è che Matteo Renzi interpreterà Barack Obama. Il leader di Italia Viva (che avrebbe davvero voluto essere Obama, invece lo sarà per finta, ndr ) vestirà infatti i panni dell'ex presidente americano nella messa in scena al Teatro Parioli di Roma, lunedì prossimo, dello spettacolo "La Storia a Processo", un format che trasforma il palcoscenico in un'aula di tribunale, mettendo alla sbarra personaggi storici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il momento nero di Renzi

Dario Carotenuto M5S Mercoledì 02 Aprile 2025 ore 09:30 Intervento su European freedom act

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