Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia

A Roma, il Mercatino delle Streghe torna con due giornate di eventi alla Città dell’Altra Economia. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, i visitatori possono immergersi in un mondo di magia e tradizione, tra bancarelle di oggetti insoliti e atmosfere suggestive. La location, l’Ex Mattatoio di Largo Dino Frisullo, si trasforma ancora una volta in un luogo speciale per chi cerca un’esperienza diversa dal solito.

Il Mercatino delle Streghe torna a Roma con un doppio appuntamento all'insegna della magia e della tradizione, in programma sabato 7 e domenica 8 Febbraio presso la Città dell'Altra Economia – Ex Mattatoio, Largo Dino Frisullo.Due giornate interamente dedicate al fascino dell'esoterismo e.

