Il Mattino | Napoli c’è il piano B

A Napoli la questione legata alla panchina rimane irrisolta, anche se il tecnico attuale ha un contratto fino al 2027. Come riportato da un articolo de Il Mattino, le trattative e le decisioni non sono ancora state definite, lasciando aperta la possibilità di un cambio di allenatore. La situazione si presenta complessa, con diverse opzioni sul tavolo che devono essere chiarite nelle prossime settimane.

"> NAPOLI – Una matassa intricata, tutta da sciogliere. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, il futuro della panchina azzurra resta un rebus nonostante un contratto che lega Antonio Conte al Napoli fino al 2027. Ancora Bruno Majorano su Il Mattino evidenzia come le recenti parole di De Laurentiis abbiano aperto scenari inattesi. Il Mattino, attraverso l’analisi di Bruno Majorano, sottolinea che il nodo principale non è economico, ma progettuale. E sempre Bruno Majorano su Il Mattino chiarisce che le prossime settimane saranno decisive. “Conte, non è solo una questione di contratto” Sulla carta tutto sembrerebbe definito: accordo lungo e stipendio importante.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, c’è il piano B” Capodanno, incendio a Napoli causato dai botti al Vomero Notizie correlate Conte-Napoli, avanti insieme? ADL ha un piano, il punto del MattinoLa stagione si avvia verso la fase finale, e il Napoli come i grandi top club inizia a pianificare la prossima annata. Leggi anche: Il Mattino: “De Napoli: «Napoli-Milan sarà bellissima. Fab Four? Possono vincere come noi»” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente a Napoli, si schiantano a Coroglio: alla guida c’è un ragazzo di 16 anni; Napoli-Lazio, assalto ai biancocelesti: le probabili formazioni; Parma-Napoli, generazioni a confronto nella sfida al Tardini; Parma-Napoli 1-1, occasione persa da Conte: McTominay evita la figuraccia. Il Mattino – Napoli, c’è un dato allarmante che preoccupa moltoL'edizione odierna de il Mattino ha compiuto un'analisi in merito alla sconfitta del Napoli per 2-0 contro la Lazio, causa una prestazione veramente difficile da accettare. Il quotidiano evidenzia il ... mondonapoli.it Wawrinka, il Napoli lo sorprende prima del debutto: nella maglia del cuore c’è un messaggio per sabatoCerte scene spiegano una città meglio di tante campagne di comunicazione. Stan Wawrinka al Tennis Club Napoli, la maglia azzurra tra le mani, il sorriso di chi non si aspettava un gesto così pensato, ... ilmattino.it 22 APRILE | BUONGIORNO | Le tue preghiere quotidiane Con Gesù al mattino. Non lasciare che nulla vada perduto L'alba spunta e ti ringrazio per il dono della vita. Mi prendo un momento per riflettere su come voglio vivere oggi. Il Signore dice: “E questa è - facebook.com facebook