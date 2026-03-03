Conte-Napoli avanti insieme? ADL ha un piano il punto del Mattino

Il Napoli si prepara a definire il proprio futuro mentre la stagione volge al termine. Il presidente del club ha un piano già avviato, secondo quanto riportato dal quotidiano locale. Le decisioni riguarderanno probabilmente anche la collaborazione con l'allenatore e alcune mosse di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le trattative sono in corso.

La stagione si avvia verso la fase finale, e il Napoli come i grandi top club inizia a pianificare la prossima annata. Per il futuro azzurro, ovviamente, sarà molto importante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il club partenopeo, salvo sorprese, ripartirà da Antonio Conte: l'idea di Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte prosegue nella sua esperienza partenopea: Scudetto al primo anno, e una Supercoppa italiana al secondo nonostante le mille complicazioni del caso. Per completare al meglio questo biennio, il tecnico salentino vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions, fondamentale per le casse azzurre.