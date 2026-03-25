È arrivato il momento dell’anno in cui le temperature consentono di uscire senza dover indossare un maglione. Durante il giorno si può optare per un look formale con un tailleur, mentre la sera il look si reinventa, abbinando un corsetto sotto l’abito. Questa tendenza permette di adattare l’outfit alle variazioni di temperatura senza rinunciare allo stile.

È ufficialmente iniziato quel periodo dell’anno in cui, la sera, si può uscire senza doversi rifugiare per forza in un maglione. Dopo mesi di look costruiti più per difendersi dal freddo che per puro piacere estetico, la bella stagione riapre il gioco della sperimentazione, soprattutto dopo il tramonto. E se di giorno il tailoring resta una certezza del guardaroba contemporaneo, di sera cambia pelle e si fa più audace. Completo da donna: 5 tailleur alternativi da copiare X L’idea look da copiare dalle passerelle è indossare il tailleur con sotto un corsetto, trasformando un grande classico del giorno in una soluzione impeccabile anche per la notte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, che si reinventa per la sera. Con il corsetto sotto il tailleur

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Tutto quello che riguarda Il look del giorno che si reinventa per...

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