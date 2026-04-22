Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anni

Il Lions Club Bollate Groane ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario con una cerimonia tenutasi domenica 12 aprile presso la Scuola Cani Guida di Limbiate. La festa ha segnato un importante traguardo per il club, che oggi si chiama “Le Groane”, e ha visto la partecipazione di soci e rappresentanti della comunità locale. La data segna mezzo secolo di attività nel territorio.

Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile. È stato confermato. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due giovani italiani di 18 e 25.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anni Notizie correlate Edel Casadei: 101 anni e 50 di servizio al Lions ClubEdel Casadei ha raggiunto un traguardo straordinario: 101 anni di vita vissuta con dedizione alla comunità forlivese. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anni; Lions Club Lecco Host: incontro per abbattere i pregiudizi, in carcere a Bollate; Lions Lecco Host: incontro tra detenuti e studenti per superare i pregiudizi; Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anni. Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anniIl Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anni.Una tappa storica per il lionismo locale: domenica 12 aprile, la Scuola Cani Guida di Limbiate ha ospitato ... ilnotiziario.net IL LIONS CLUB LECCO IN VISITA ALLA CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATELECCO – Il Lions Club Lecco Host ha fatto visita, per la terza volta, alla Casa di Reclusione di Bollate, realtà riconosciuta a livello nazionale per il suo approccio innovativo al tema della rieducaz ... lecconews.news Il Lions Club Lecco Host in visita al Carcere di Bollate . - facebook.com facebook