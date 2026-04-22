TODI – Il Ministero ha scelto i suoi podcast per sensibilizzare le giovani generazioni sul valore culturale, sociale, scientifico ed economico del mare quale risorsa fondamentale del Paese e lui, Alberto Luca Recchi, esploratore, fotografo subacqueo e divulgatore scientifico, ha scelto il Liceo "Jacopone" per raccontare "Un mare di storie". Un momento di approfondimento sulla biodiversità e la conservazione degli oceani, un evento di informazione e formazione dedicato alle sfide ambientali che ha suscitato interesse tra gli studenti dello scientifico. Recchi, che ha organizzato la prima spedizione al mondo per cercare le balene nel...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il liceo e "Un mare di storie". Con Alberto Luca Recchi

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Panoramica sull’argomento

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