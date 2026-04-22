Il gestore non dà l' allarme dopo la rissa | chiuso un locale in centro

Il Questore di Bologna ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni di un locale nel centro storico, in via Santo Stefano, per sette giorni. La decisione è stata presa a causa di gravi omissioni nella gestione di una rissa, durante la quale il gestore non ha attivato l'allarme. La chiusura temporanea è stata disposta senza che ci siano state comunicazioni immediate da parte del gestore riguardo all'incidente.

Una gestione “opaca” di una rissa a far scattare i sigilli a un locale. Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per sette giorni nei confronti di un pubblico esercizio di via Santo Stefano, nel cuore del centro storico, a seguito di gravi omissioni nella gestione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Novara: rissa in centro, 5 arresti e locale chiuso per 11 giorniNella notte tra sabato e domenica scorsi, il centro di Novara è stato teatro di una violenta rissa che ha portato all’arresto di cinque giovani e...

Rissa choc al kebab: locale chiuso e fogli di via dopo il caosTeramo - Video virali mostrano violenze tra clienti e dipendenti, scattano provvedimenti severi tra chiusura temporanea, sanzioni e controlli su...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Ataf, affidamento in house in alto mare e sindacati sul piede di guerra: Siamo in allarme rosso; Caro carburante, l'allarme di Cna Umbria: Trecento aziende del trasporto persone rischiano di non sopravvivere; Nel 2014 mamme in allarme e Del Bono ordinò ad A2A di risolvergli il problema; Docenti in trasferta di serie B: affitti da record e niente indennità. Così il merito al Nord è un lusso per ricchi. L'allarme di ANIEF.

Il nuovo gestore, che sarà deciso entro fine maggio, dovrà garantire un’apertura minima di 80 ore settimanali, per un canone annuo di 365 mila euro - facebook.com facebook