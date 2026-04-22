Il gestore non dà l' allarme dopo la rissa | chiuso un locale in centro

Da bolognatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Questore di Bologna ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni di un locale nel centro storico, in via Santo Stefano, per sette giorni. La decisione è stata presa a causa di gravi omissioni nella gestione di una rissa, durante la quale il gestore non ha attivato l'allarme. La chiusura temporanea è stata disposta senza che ci siano state comunicazioni immediate da parte del gestore riguardo all'incidente.

Una gestione “opaca” di una rissa a far scattare i sigilli a un locale. Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per sette giorni nei confronti di un pubblico esercizio di via Santo Stefano, nel cuore del centro storico, a seguito di gravi omissioni nella gestione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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