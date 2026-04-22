Il disastro di ?ernobyl pesa ancora sul presente

Il 26 aprile 1986 si verificò l'esplosione del reattore numero 4 di una centrale nucleare, segnando il peggior incidente nella storia dell’energia nucleare civile. L’esplosione provocò una grande dispersione di materiali radioattivi nell’area circostante, portando a evacuazioni e danni ambientali duraturi. Decenni dopo, le conseguenze di quell’evento continuano ad avere ripercussioni sulla salute e sull’ambiente, mantenendo vivo l’interesse e la preoccupazione attorno alla centrale e alle misure di sicurezza nucleare.

Il 26 aprile 1986 esplose il reattore numero 4 della centrale di Cernobyl, in Ucraina, che all’epoca faceva parte dell’Unione Sovietica. È stato il più grave incidente della storia dell’energia nucleare. Gli effetti del disastro, quarant’anni dopo, continuano a pesare sulla salute della popolazione di una vasta area contaminata che, dall’invasione russa del 2022, si è trovata a dover affrontare anche la guerra. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] .🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il disastro di ?ernobyl pesa ancora sul presente EL DESASTRE DE CHERNÓBIL #shorts Notizie correlate Leggi anche: Quentin Tarantino stronca gli anni ’80: “Tra i peggiori della storia del cinema”. E sul presente è ancora più duro Italia: 21a in Europa, il contante pesa sul PilL’Italia si trova al ventunesimo posto tra i paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda l’utilizzo dei pagamenti digitali, un dato che segna una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chernobyl, 40 anni fa il più grande disastro nucleare della storia; Quarant’anni fa il disastro di Chernobyl e l’ostilità al nucleare: ora il dibattito è riaperto; Il prima e il dopo Cernobyl; Nuvole di paura titolava Vita Trentina dopo il disastro di Chernobyl. Il disastro di ?ernobyl pesa ancora sul presenteIl 26 aprile 1986 esplose il reattore numero 4 della centrale di ?ernobyl, in Ucraina, che all’epoca faceva parte dell’Unione Sovietica. È stato il più grave incidente della storia dell’energia ... internazionale.it RaiRadio 3 ricorda il disastro di ChernobylNon si sente, non si vede. Ah, ne inventano di storie questi scienziati!. Le cose hanno ripreso il loro corso usuale: l’aratura, la semina, il raccolto… Era accaduto l’inconcepibile, ma la gente con ... 2duerighe.com Dal disastro del 1969 alla consapevolezza globale: oggi celebriamo la Giornata della Terra 2026 facebook Disastro Chelsea in casa del Brighton: per i Blues arriva la 5ª sconfitta consecutiva in Premier League senza segnare nemmeno un gol. La squadra di Hürzeler domina e trionfa grazie alle reti di Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck La zona Champions Leagu x.com