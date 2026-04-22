Il deficit al 3,1% nel 2025 l' Italia resta in procedura di infrazione

Secondo le stime di Eurostat, il rapporto tra deficit e Pil dell’Italia dovrebbe attestarsi al 3,1% nel 2025, leggermente inferiore al 3,4% previsto per il 2024. Nonostante questa diminuzione, il Paese resta ancora sotto procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo, che sarà esaminata dalla Commissione Ue all'inizio di giugno nel quadro del Semestre europeo.

Eurostat stima il rapporto deficitPil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo. Il dato diffuso da Eurostat è confermato anche nelle stime diffuse dall'Istat, che certifica anche l'aumento del debito pubblico, che nel 2025 è salito al 137,1 del Pil, 2,4 punti percentuali in più rispetto al 134,7% del 2024. Il Ministero dell'Economia si prepara intanto a svelare le nuove stime contenute nel Documento di Finanza pubblica (Dfp). "Sul Documento di finanza pubblica siamo realisti", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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