IL COMMISSARIO REX | SU RAI2 LA NUOVA SERIE CHE MEDIASET TRASMETTE IN GERMANIA

Su Rai2 arriva una nuova serie che vede protagonista il celebre pastore tedesco, Rex. Dopo 22 anni, il personaggio torna a Vienna, dove si svolgono le sue avventure. La produzione viene trasmessa in Germania da Mediaset, mantenendo intatto il fascino del canale originale. La serie riprende le vicende del commissario e del suo fedele cane, in un contesto che combina elementi investigativi e di amicizia.

Bau, è tornato Rex! Il pastore tedesco più famoso della storia della tv è ritornato a Vienna dopo 22 anni. La premiere è stata lo scorso 13 aprile 2026 in Austria e Germania. Nel nuovo adattamento – 6 puntate trasmesse come all’epoca dalla tv pubblica austriaca ORF1 e dalla tedesca SAT1 (ora di proprietà Mediaset) – Maximilian Brückner (l’ex investigatore di “Tatort” Franz Kappl) veste i panni del commissario Max Steiner. Subentra a Tobias Moretti, il mitico commissario Richard Moser. Il primo caso del nuovo Rex inizia con il botto in tutti i sensi: in un bar vicino alla cattedrale di Santo Stefano, un uomo viene trovato seduto su una bomba attiva.🔗 Leggi su Bubinoblog

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