Cagliari con l' Iphone in carcere | gli altri detenuti pagavano per telefonare

Questa mattina a Uta, gli agenti di polizia penitenziaria hanno scoperto un traffico di telefoni all’interno del carcere. I detenuti pagavano per usare un iPhone che era stato nascosto tra le mura. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato tre cellulari. La scoperta apre un nuovo fronte sulla gestione della sicurezza in carcere.

Prestavano l'Iphone ad altri detenuti e si facevano lautamente pagare le telefonate. Sarebbe questo l'illecito scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Uta, nel cagliaritano. Un'indagine che ha portato al sequestro di tre smartphone, di cui due Iphone 16 e un Motorala, e delle rispettive sim., L'intervento del personale del penitenziario è scattato in orario inusuale, proprio quando i detenuti non si aspettavano controlli di alcun tipo: questo ha permesso di cogliere in flagranza i possessori dei telefoni, smascherando così un sistema illecito che poteva diffondersi nella struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

