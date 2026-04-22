Il 25 aprile a Verbania | il programma delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Il 25 aprile a Verbania si terranno diverse iniziative per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La Prefettura del Vco, la Città di Verbania, la Provincia, l’Associazione Casa della Resistenza Ets, l’Anpi e il Comitato Unitario per la Resistenza nel Verbano hanno annunciato il programma delle celebrazioni. Le attività prevedono eventi pubblici e commemorativi che coinvolgeranno le istituzioni e le associazioni locali.

La Prefettura del Vco, insieme alla Città di Verbania, alla Provincia, all'Associazione Casa della Resistenza Ets, all'Anpi e al Comitato Unitario per la Resistenza nel Verbano, ha reso noto il programma delle celebrazioni per l'81° anniversario della Liberazione. Le iniziative si svolgeranno.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Persiceto festeggia il 25 aprile nell'81° anniversario della LiberazioneSabato 25 aprile ricorre l'81° anniversario della Liberazione italiana: per ricordare questa importante giornata il Comune di Persiceto organizza in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il 25 aprile a Verbania: il programma delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione; Verbania celebra il 25 Aprile: il programma per l’81° Anniversario della Liberazione; Celebrazioni 25 Aprile a Verbania; 25 APRILE: CELEBRAZIONE UFFICIALE ED EVENTI ALLA CASA DELLA RESISTENZA. Verbania celebra il 25 Aprile: il programma per l’81° Anniversario della LiberazioneLa Città di Verbania, in collaborazione con la Prefettura e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, invita la cittadinanza alle celebrazioni ufficiali che si terranno sabato 25 aprile 2026 ... varesenews.it Mergozzo valle ossola Verbania - facebook.com facebook