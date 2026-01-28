la dolcezza di kate middleton mentre insegna a una bambina come sentire il rumore del mare in una conchiglia leggi amicait

Kate Middleton ha fatto visita a Bradford nonostante la tempesta Chandra. La duchessa ha incontrato bambini e adulti, concentrandosi su iniziative di supporto alla salute mentale. Mentre il maltempo imperversava, lei ha portato un sorriso e ascoltato le esigenze della comunità, dimostrando di non fermarsi davanti alle difficoltà.

Nonostante la tempesta Chandra abbia colpito il Regno Unito, Kate Middleton non si è arresa e martedì 27 gennaio, è andata a Bradford, nel West Yorkshire, per una serie di impegni legati alla salute mentale, un tema che le sta molto a cuore. La principessa, 44 anni, ha fatto visita a Family Action, un’associazione benefica che aiuta i bambini e le loro famiglie a riprendersi da traumi complessi. E, come spesso durante i vari eventi ufficiali, non si è limitata a sorridere e stringere mani ma ha partecipato a un workshop di terapia creativa con i più piccoli. Kate, la conchiglia e il rumore del mare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La dolcezza di Kate Middleton mentre insegna a una bambina come sentire il rumore del mare in una conchiglia. Leggi Amica.it

