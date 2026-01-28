La dolcezza di Kate Middleton mentre insegna a una bambina come sentire il rumore del mare in una conchiglia Leggi Amicait
Kate Middleton ha fatto visita a Bradford nonostante la tempesta Chandra. La duchessa ha incontrato bambini e adulti, concentrandosi su iniziative di supporto alla salute mentale. Mentre il maltempo imperversava, lei ha portato un sorriso e ascoltato le esigenze della comunità, dimostrando di non fermarsi davanti alle difficoltà.
Nonostante la tempesta Chandra abbia colpito il Regno Unito, Kate Middleton non si è arresa e martedì 27 gennaio, è andata a Bradford, nel West Yorkshire, per una serie di impegni legati alla salute mentale, un tema che le sta molto a cuore. La principessa, 44 anni, ha fatto visita a Family Action, un’associazione benefica che aiuta i bambini e le loro famiglie a riprendersi da traumi complessi. E, come spesso durante i vari eventi ufficiali, non si è limitata a sorridere e stringere mani ma ha partecipato a un workshop di terapia creativa con i più piccoli. Kate, la conchiglia e il rumore del mare. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su Kate Middleton
Kate Middleton il 9 gennaio 2026 compie 44 anni. Ecco come festeggerà e quali regali potrebbe ricevere. Leggi su Amica.it
Il 9 gennaio 2026, Kate Middleton spegnerà 44 candeline.
In Scozia con William, Kate Middleton ha rivelato che cosa si trova sul letto della principessa Charlotte. Leggi su Amica.it
Durante il loro tour in Scozia, William e Kate Middleton hanno condiviso alcuni dettagli sulla principessa Charlotte, incluso ciò che si trova sul suo letto.
Ultime notizie su Kate Middleton
Argomenti discussi: Lo zucchero di canna è la dolce ispirazione per il biondo (caldo) del 2026; Oscar 2026: gli snobbati e le sorprese delle nomination; Da ieri in Scozia per una visita con William Kate Middleton si è divertita a lavorare a un telaio E ha battuto il marito in una partita di curling; Kate Middleton sorprende tutti con il taglio che conquista la piccola Charlotte.
#martedì La principessa Kate Middleton sfoggia una nuova acconciatura, mentre Meghan Markle indossa un abito firmato nell'ultima foto di #Instagram Un mistero reale che ha incuriosito intere generazioni viene finalmente svelato in "L'ereditiera nel Kent" x.com
Il trasloco del principe da Royal Lodge non spegne le tensioni a corte. Il timore è che continui a influenzare, seppur indirettamente, le decisioni della Corona Leggi l'articolo #KateMiddleton - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.