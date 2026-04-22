Il 17° Stormo Incursori è la prima unità Nato capace di Operazioni Speciali di altissimo livello

Il 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare è riconosciuto come la prima unità della NATO in grado di condurre operazioni speciali di livello avanzato. Il reparto, formato da incursori altamente addestrati, svolge missioni che richiedono preparazione e capacità particolari. La sua presenza rappresenta una componente fondamentale per le operazioni di sicurezza e difesa, con un addestramento che mira a mantenere elevati standard di efficienza e prontezza operativa.

Sufficit Animus. Il 17° Stormo, reparto di incursori dell’Aeronautica Militare, unità addestrata per prendere parte nello spettro delle Operazioni Speciali come formazione Teir 1, è la prima unità NATO a venir riconosciuta dal Comando delle Operazioni Speciali dell’Aeronautica Militare statunitense per le “Operazioni ad Accesso Globale”, una capacità che consente operazioni aeree in ambienti interdetti, totalmente ostili, remoti. Accreditando questa unità d’élite, erede degli “Arditi Distruttori della Regia Aeronautica” che si distinsero nella campagna d’Africa del secondo conflitto mondiale per aver conseguito diversi obiettivi di livello strategico dietro le linee britanniche, tra le migliori del mondo.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il 17° Stormo Incursori è la prima unità Nato capace di Operazioni Speciali di altissimo livello Un sogno conquistato, un onore guadagnato – Cerimonia del 76° Corso Incursori della Marina Militare Notizie correlate Leggi anche: "Shaldag" e "Martin pescatore": le unità d'élite israeliane per operazioni speciali in Iran Leggi anche: LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: prima manche di altissimo livello, bene Tabanelli Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Eccellenza d’Italia: il 17° Stormo dell’Aeronautica Militare ottiene il primato NATO per le Forze Speciali; A Viterbo il giuramento congiunto degli Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare e dell’E ... La Maddalena, prossime esercitazioni marine del 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica MilitareA partire dal prossimo 20 ottobre, lunedì, e fino al 31 del mese, il 17° Stormo Incursori – gruppo addestramento dell’Aeronautica Militare, svolgerà nelle acque di La Maddalena attività militari ... unionesarda.it A La Maddalena le esercitazioni degli incursori dell’Aeronautica MilitareDal 22 settembre al 3 ottobre prossimi, avranno luogo a La Maddalena attività militari subacque e di superficie, con anche battelli pneumatici, da parte del 17esimo Stormo Incursori dell'Aereonautica ... unionesarda.it