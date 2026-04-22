Igor il reparto schiacciatrici è al completo | a Novara arriva Elena Perinelli

La squadra di pallavolo di Novara annuncia l’ingaggio di Elena Perinelli, che si aggiunge al reparto delle schiacciatrici per la stagione 2026-2027. Con questa mossa, il roster delle bande viene completato, includendo anche le giocatrici già confermate di recente. Perinelli si unisce alle altre atlete che occupano il ruolo, arricchendo la rosa in vista delle competizioni future.

La Igor Volley completa il reparto delle schiacciatrici per la stagione 2026-2027. Sarà Elena Perinelli a occupare l'ultimo slot disponibile nel roster delle "bande", raggiungendo le già confermate Alsmeier, Herbots e Tolok. L'atleta varesina ha siglato con il club azzurro un accordo della durata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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