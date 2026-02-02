La fiaccola olimpica arriva a Bergamo | il programma completo La sindaca Elena Carnevali | Per i Giochi prenotazioni alle stelle

La fiaccola olimpica arriva oggi a Bergamo, portando con sé l’entusiasmo dei prossimi Giochi invernali. La sindaca Elena Carnevali annuncia che le prenotazioni sono già alle stelle, segno che l’attesa cresce. La città si prepara a vivere un momento speciale, tra manifestazioni e eventi che coinvolgono la comunità. La cerimonia si svolge con semplicità ma con grande fervore, mentre la fiaccola attraversa le strade della città, portando con sé il messaggio di speranza e unità.

Bergamo – Il viaggio della fiaccola olimpica scrive oggi un capitolo dedicato alla tenacia e alla bellezza della terra orobica. Dopo aver simbolicamente toccato le guglie dolomitiche della Grignetta, palestra storica dell'alpinismo lombardo, il fuoco sacro scende verso le valli per incontrare la gente. La tappa bergamasca entra nel vivo alle 11:55 sul confine tra la Val Brembana e i colli cittadini, attraversando Villa d'Almè e Ponteranica. Le tappe della fiaccola. Nel primo pomeriggio, il percorso giungerà in Val Seriana, alle 14:35 la carovana è attesa tra Alzano Lombardo e Nembro: si tratta di un passaggio dal forte valore simbolico, che attraversa borghi di antica tradizione industriale divenuti emblema di resilienza durante il periodo del Covid.

