Ieri a Buckingham Palace si sono celebrati i 100 anni della regina Elisabetta, con un evento a cui hanno partecipato alcuni membri della famiglia reale. Durante la cerimonia, il re ha posato in una sala elegante insieme ai membri della Royal Family che svolgono funzioni ufficiali. Una foto scattata in quell’occasione ha mostrato il sovrano circondato da alcuni dei suoi Royal più fedeli, suscitando commenti sulla composizione del gruppo.

S cattata ieri in una sontuosa sala di Buckingham Palace, la nuova foto di re Carlo con i suoi W orking Royal ufficiali ha lasciato tutti di sasso. Anziché risultare un momento gioioso, immortalato nel corso di un ricevimento dedicato a coloro che ieri avrebbero compiuto i 100 anni come Elisabetta II, l’immagine si è trasformata in un grido d’allarme da parte degli esperti della monarchia inglese. I reali senior in grado di rappresentare il sovrano sono solo dieci e, con i Windsor così in calo, la Corona inglese sembra in via di estinzione. Bastano solo 11 Royal, specie quando solo due di loro – William e Kate – hanno meno di 50 anni? «Dio ti benedica, cara mamma».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ieri a Buckingham Palace per i 100 anni della regina Elisabetta, re Carlo si è circondato dei suoi Royal più fedeli. Ma sono troppo pochi

Re Carlo III Commemora la Regina Elisabetta nel Giorno del Suo Centenario: 'Cara Mamma, Rimarrai

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