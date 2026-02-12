Lazio sanità privata | fondi SSR erogati senza controlli sulla qualità allarme per scelte consapevoli dei pazienti

A Roma, la sanità privata riceve fondi pubblici senza controllare davvero la qualità dei servizi offerti. Le strutture private ottengono finanziamenti senza essere sottoposte a valutazioni rigorose, lasciando i pazienti senza garanzie certe. L’allarme cresce tra chi teme che queste scelte possano mettere a rischio la sicurezza e la trasparenza del sistema sanitario locale.

Sanità a Roma, la Trasparenza a Metà: Finanziamenti a Strutture Private Senza Valutazioni di Qualità. La sanità nella città di Roma e nella regione Lazio è al centro di un dibattito sulla trasparenza nell'accreditamento delle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR). A febbraio 2026, è emersa la questione di finanziamenti erogati a cliniche e ospedali privati senza un'adeguata valutazione di qualità e sicurezza, sollevando dubbi sull'effettiva capacità dei cittadini di scegliere consapevolmente la struttura più adatta alle proprie esigenze. La situazione pone interrogativi sull'efficacia dei controlli e sull'equità nell'accesso ai servizi sanitari.

L’Istituto Superiore di Sanità propone dieci semplici gesti quotidiani per rendere il nuovo anno più equilibrato.

L’Ordine dei medici evidenzia come le risorse previste dalla Legge di bilancio 2026 per la sanità risultino insufficienti a garantire la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale.

