Oggi, 22 aprile 2026, Amazon propone promozioni sui dispositivi per il cinema in casa. Una Smart TV Roku da 55 pollici è in vendita a 249,99 dollari, mentre il Google TV Streamer 4K si trova a 79,99 dollari. Le offerte riguardano prodotti per migliorare l’esperienza di visione domestica, con sconti rilevanti rispetto ai prezzi di listino.

Amazon propone oggi, 22 aprile 2026, sconti significativi su dispositivi per l’intrattenimento domestico, con una Smart TV Roku da 55 pollici ridotta a 249,99 dollari e il dispositivo Google TV Streamer 4K disponibile a 79,99 dollari. Le offerte colpiscono direttamente il comparto dell’aggiornamento tecnologico rapido, permettendo di accedere a risoluzioni 4K e piattaforme streaming avanzate con risparmi che oscillano tra i 20 e i 100 dollari rispetto ai listini standard. Aggiornamento visivo e controllo vocale: il caso della Smart TV Roku. Il mercato dei grandi schermi vede un movimento rilevante con la riduzione del prezzo della Smart TV Roku da 55 pollici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Home Cinema 4K: sconti shock su Smart TV Roku e Google Streamer

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