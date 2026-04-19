ThundeaL TD98Pro | 4K Android e Autofocus per il Home Cinema

Il nuovo proiettore modello TD98Pro propone risoluzione 4K, sistema operativo Android e autofocus integrato, pensato per il cinema a casa. È stato annunciato recentemente e include funzionalità che ne migliorano l'uso quotidiano. L’articolo contiene un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua gli acquisti tramite di essi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La promessa 4K contro la realtà: risoluzione e luminosità. Nell’analisi delle specifiche tecniche del ThundeaL TD98Pro, emerge immediatamente una distinzione fondamentale che ogni acquirente deve comprendere per evitare malintesi legati al marketing. Il prodotto viene pubblicizzato con diciture che includono “4K” e “2K”, ma i dati tecnici chiariscono che la risoluzione nativa è 1080P Full HD. In questo ambito tecnologico, è...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ThundeaL TD98Pro: 4K, Android e Autofocus per il Home Cinema Top 5 Best 3D Projector 2026 Notizie correlate Nuovo Cinema Paradiso in 4K: il film premio Oscar di Tornatore inaugura la collana CG 4K IconsCG Entertainment inaugura la sua nuova collana in 4K presentando per la prima volta nel formato video top il film di Tornatore con un'edizione a due... Icona home di chrome su android è cambiataQuesto testo sintetizza le novità introdotte con chrome 145 su dispositivi android, concentrandosi su una nuova icona home integrata nella barra...