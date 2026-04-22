Un laboratorio di cucito gestito dalla Caritas urbana sta per essere rilanciato, dopo un periodo di inattività. Alcuni progetti legati a questa attività restano in attesa di sviluppi, pronti a ripartire appena ci saranno le condizioni. L'iniziativa mira a coinvolgere persone in difficoltà, offrendo loro un'opportunità di integrazione attraverso l’attività artigianale. La riapertura rappresenta un passo importante per il laboratorio, che si propone di riprendere le sue attività.

Ci sono progetti che attendono in silenzio, come semi pronti a germogliare: è il caso del rilancio del laboratorio di cucito della Caritas urbinate. Un sogno rimasto al palo per anni che a breve partirà, perché ha trovato finalmente la sua voce e il suo volto. Ed è quello di Arianna Mari, sintesi perfetta tra l’alto artigianato e la sensibilità educativa: il suo percorso parla di una maestria poliedrica, da una laurea in Scenografia e Costume all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Ha operato come sarta cucitrice e campionarista per lo spettacolo a Roma, affinando una padronanza assoluta della cucitura a mano, del ricamo e dell’uso di macchinari industriali complessi, dalle lineari alle tagliacuci, fino ad asolatrici e sottopunti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ha trovato il suo volto il laboratorio che cuce anche la pace

Notizie correlate

Leggi anche: La vicequestore che dà la caccia all'assassino di suo padre, che ha il volto di Giusy Buscemi, deve fare i conti anche con i suoi sentimenti

Zlatan Ibrahimovic ha trovato il suo orologio portafortuna, lo ha portato anche ieri nel derby Milan-InterNon sappiamo ancora se Zlatan Ibrahimovic abbia trovato il suo orologio porta fortuna, ma due indizi, come si dice, fanno una prova.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Ha trovato il suo volto il laboratorio che cuce anche la pace; Spagna – Senza scuola, senza infanzia e in continuo pericolo: il volto attuale della schiavitù infantile nel mondo - ANS; Kimi Antonelli diventa il nuovo volto di ANT per la prevenzione oncologica: È il pit stop più importante; Emily Ratajkowski è il volto del make up italiano.

Ha trovato il suo volto il laboratorio che cuce anche la paceCi sono progetti che attendono in silenzio, come semi pronti a germogliare: è il caso del rilancio del laboratorio di cucito della Caritas urbinate. Un sogno rimasto al palo per anni che a breve ... ilrestodelcarlino.it

Scoperta che riscrive la storia: trovato in #Egitto, dentro una #mummia, un #papiro dell'#Iliade #archeologia facebook

Scoperta che riscrive la storia: trovato in #Egitto, dentro una #mummia, un #papiro dell' #Iliade #archeologia x.com