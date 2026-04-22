A Roma, il padre e agente di un giovane attaccante del Salisburgo è arrivato per discutere del futuro del suo assistito. Il giocatore, diciottenne, ha attirato l'attenzione di diverse squadre italiane, mentre anche un altro calciatore, di nazionalità diversa, è finito nel mirino del mercato locale. La giornata ha visto incontri e trattative che potrebbero influenzare le prossime mosse delle compagini capitoline.

Si chiama Kerim Alajbegovic, ma in Italia da qualche settimana non ha (purtroppo) bisogno di presentazioni. Uno dei giustizieri degli azzurri nei play off, infatti, è diventato uno dei primi obiettivi per la Roma del futuro. E l’ala sinistra, 18 anni e già con il record di giocatore bosniaco più giovane ad aver esordito in nazionale, ha due sponsor d’eccezione come Miralem Pjanic ed Edin Dzeko. Proprio l’ex centrocampista giallorosso ha pranzato in un ristorante della capitale con Semin Alajbegovic, papà-agente del calciatore. L’incontro è stato immortalato in una foto postata ieri sui social. Una visita non casuale che punta ad avvicinare la Roma ed Alajbegovic e a superare la concorrenza di Milan e Napoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ha fatto piangere l'Italia, può far sognare la Capitale: sprint Roma per Alajbegovic

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