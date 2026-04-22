Grottaglie il Comune avvia l’acquisizione del Giardino Ettorre

Il Comune di Grottaglie ha iniziato le procedure per l'acquisizione di un'area denominata Giardino Ettorre, situata tra via Caravaggio e via Crispi. L'obiettivo è di rendere accessibile e fruibile uno spazio che attualmente rimane inutilizzato nel quartiere delle ceramiche. La decisione riguarda un’area di proprietà comunale che si trova nel centro del quartiere. Le pratiche amministrative sono in corso per completare questa operazione.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie ha avviato le procedure per l’acquisizione del Giardino Ettorre, area situata tra via Caravaggio e via Crispi, con l’obiettivo di riqualificare uno spazio attualmente inutilizzato nel cuore del Quartiere delle Ceramiche. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che segna l’inizio dell’iter amministrativo, inserito in un più ampio programma di rigenerazione urbana volto a restituire alla città un’area fruibile e integrata nel contesto urbano. Il primo passaggio sarà la stima tecnica ed economica dell’immobile, necessaria per determinarne il valore e proseguire con le fasi successive.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, il Comune avvia l’acquisizione del Giardino Ettorre Notizie correlate Colonie, il Comune passa all'attacco: percorso per l’acquisizione del diritto di superficie della MurriAzione dell'amministrazione sul recupero delle ex colonie: dopo Pasqua la demolizione dell’ex Enel, su Novarese dialogo con l’Agenzia del Demanio per... Ex Colonia Murri, passo avanti del Comune: via libera al concordato per l’acquisizioneLa terza e quinta commissione consigliare, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole alla proposta di concordato fallimentare ‘con...