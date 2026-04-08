Ex Colonia Murri passo avanti del Comune | via libera al concordato per l’acquisizione

Le commissioni consiliari hanno dato il loro via libera alla proposta di concordato fallimentare che riguarda l'acquisizione da parte del Comune di Rimini del diritto di superficie relativo all'ex Colonia Murri. La decisione è stata presa durante una seduta congiunta delle terze e quinte commissioni, che hanno espresso un parere favorevole alla procedura. La delibera riguarda un complesso immobiliare situato in un'area precedentemente occupata dalla colonia.