Grande Fratello Vip sondaggi del 22 aprile | svelato il nome di chi si salverà

Il 22 aprile, il Grande Fratello Vip si prepara a una puntata che vedrà lo scontro tra due concorrenti, entrambe in nomination. Tra le due donne coinvolte, una ha più volte avuto confronti diretti con l'altra durante il percorso nel programma. Sono stati diffusi sondaggi riguardanti le preferenze del pubblico, con il nome di chi potrebbe essere salvato che è stato reso noto prima della televoto.

La puntata del 22 aprile del Grande Fratello Vip sarà caratterizzato da uno scontro fra nemiche. In nomination infatti sono finite sia Adriana Volpe che Alessandra Mussolini, che ormai da tempo si sono dichiarate guerra nella casa. Troviamo poi Paola Caruso che non si è risparmiata in quanto a liti e discussioni in questa edizione del reality. GF Vip, sondaggi del 22 aprile: chi salverà il pubblico?. Il televoto del 22 aprile del Grande Fratello Vip avrà come scopo quello di salvare un concorrente fra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso. I sondaggi parlano chiaro, l’immunità dovrebbe andare ad Adriana Volpe, tornata ad essere la super favorita del pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, sondaggi del 22 aprile: svelato il nome di chi si salverà Notizie correlate Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello Vip del 3 aprile, chi rischia l’eliminazione Grande Fratello Vip, sondaggi del 17 aprile: chi vola in finaleStasera al Grande Fratello Vip non si vota per eliminare qualcuno: si vota per mandare qualcuno in finale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, sondaggi decima puntata: una concorrente vola verso la finale; Grande Fratello Vip, sondaggi del 17 aprile: chi vola in finale; Chi sarà la prima finalista del GF Vip?; Grande Fratello Vip, televoto tra regine: Antonella Elia e Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini. Chi va in finale? Il sondaggio. Grande Fratello Vip, sondaggi televoto 22/04: Volpe in testa, pochi consensi per CarusoSecondo i sondaggi del web, Adriana Volpe sarebbe leader con il 62,22, Paola Caruso invece non andrebbe oltre il 7% ... it.blastingnews.com Grande Fratello Vip, televoto tra nemiche giurate: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe. Chi vuoi salvare? Il sondaggioTre personalità forti, tre percorsi turbolenti, una sola certezza: una di loro rischia di lasciare la Casa. Dicci chi vuoi salvare tra Alessandra, Paola e Adriana. libero.it Grande Fratello Vip, Renato Biancardi pensa di lasciare: “Sto male” Il Grande Fratello Vip arriva alla sua fase più intensa e, come spesso accade, le tensioni tra i concorrenti aumentano. Renato Biancardi ha vissuto momenti molto difficili, tra lacrime, urla e a - facebook.com facebook