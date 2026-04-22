Nella casa del Grande Fratello Vip, una performance di danza del ventre ha scatenato una serie di reazioni tra gli inquilini. La scena ha generato polemiche e accuse, coinvolgendo anche alcune persone del gruppo. La discussione si è accesa rapidamente, portando a insulti e tensioni tra i partecipanti. La scena, inizialmente considerata una semplice coreografia, si è trasformata in un episodio che ha diviso i concorrenti.

Il ballo che divide: polemica sull’assolo di Francesca Manzini. Altro che semplice coreografia. Nella casa del Grande Fratello Vip, una danza del ventre si trasforma in un caso e accende tensioni tra gli inquilini. Al centro della polemica c’è Francesca Manzini, che durante la preparazione di un’esibizione sulle note di Kiss Kiss di Holly Valance ha deciso di ritagliarsi uno spazio da protagonista: circa quaranta secondi di assolo al centro del palco, mentre gli altri concorrenti – Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras – restavano intorno. Una scelta che non è passata inosservata. E soprattutto non è piaciuta. “Non è vero che gliel’ha chiesto il Grande Fratello”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello Vip, la danza del ventre accende la casa: Manzini nel mirino, volano accuse e insulti

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