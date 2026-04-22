Grande Fratello VIP Francesca pronta ad aiutare economicamente una gieffina

Durante una conversazione nel corso del reality, Francesca Manzini ha dichiarato di essere disponibile a offrire supporto finanziario a una concorrente della Casa. La showgirl ha spiegato di voler intervenire in modo concreto per aiutare la gieffina in difficoltà. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente e riguarda un’eventuale assistenza economica nei prossimi giorni.

Grande Fratello VIP, Francesca Manzini pronta ad aiutare economicamente una gieffina della Casa. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Grande Fratello VIP, anche in questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi sono nate delle nuove amicizie. Francesca Manzini é sempre più vicina all’amica e coinquilina Paola Caruso. Leggi anche GF VIP, undicesima puntata: emozioni e aspettative della serata di recupero Stando a quanto riportato da Biccy.it, Francesca parlando proprio con Raimondo Todaro ha rivelato di esser pronta ad aiutare economicamente Paola Caruso quando finirà il reality dopo aver ascoltato le parole della Caruso sul figlio Michele. Francesca ha rivelato: “Se dovesse uscire Paola, vorrei immolarmi al posto suo.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello VIP, Francesca pronta ad aiutare economicamente una gieffina Notizie correlate Una gieffina del Grande Fratello affronta una crisi: pronta ad abbandonare il gioco?Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello affronta una primissima crisi: pronta ad abbandonare il gioco? Adriana Volpe è di nuovo al centro della... Leggi anche: Grande Fratello Vip, Francesca Manzini vuole aiutare Paola Caruso con bonifici e collette Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Francesca cerca un chiarimento con Antonella Video; Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: Ti dico solo una cosa. L'ultimo scontro è lapidario; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: Ma io secondo te sono un brutta?; GF Vip, la sorella di Francesca ribalta tutto: Basta odio, voglio solo proteggerla. Grande Fratello Vip, Francesca Manzini disperata per Paola Caruso: Potremmo fare una colletta benefica, voglio aiutarlaFrancesca Manzini vorrebbe immolarsi per Paola Caruso, la concorrente del Grande Fratello Vip si mostra disperata per la situazione dell'ex Bonas di Avanti un Altro. comingsoon.it Grande Fratello VIP, Francesca pronta ad aiutare economicamente una gieffinaGrande Fratello VIP, Francesca Manzini pronta ad aiutare economicamente una gieffina della Casa. Ecco cosa è emerso dalle sue parole Grande Fratello VIP, anche in questa nuova edizione condotta da ... 361magazine.com Grande Fratello. . Durante le prove della coreografia scoppiano nuove tensioni tra Alessandra, Francesca e Paola #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Nuove-tensioni-durante-le-prove-della-coreografia - facebook.com facebook