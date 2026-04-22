Grande Fratello Vip Francesca Manzini vuole aiutare Paola Caruso con bonifici e collette

Nel corso delle ultime settimane, all’interno del Grande Fratello Vip 2026 si sono verificate tensioni tra alcuni concorrenti. Recentemente, una delle partecipanti ha annunciato di voler sostenere economicamente un’altra concorrente attraverso bonifici e collette. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda il supporto finanziario tra le due persone coinvolte nel programma. La situazione sta attirando l’attenzione dei media e dei fan del reality.

Cambio di rotta al Grande Fratello Vip 2026. Dopo le tensioni delle scorse settimane, ora Francesca Manzini vorrebbe aiutare economicamente Paola Caruso. La situazione complicata della soubrette calabrese col figlio Michelino ha spinto la comica a pensare addirittura di lasciare il reality show di Ilary Blasi per sostenere la bionda coinquilina. Non solo: la comica è intenzionata anche a contribuire attivamente con bonifici e collette. GF Vip, Francesca Manzini vuole aiutare economicamente Paola Caruso. Nella Casa del Grande Fratello Vip Francesca Manzini continua a far parlare di sé, questa volta per delle dichiarazioni su Paola Caruso. La...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, Francesca Manzini vuole aiutare Paola Caruso con bonifici e collette Notizie correlate Manzini si espone per Paola Caruso: tra bonifici, regali e possibili colletteNella Casa del Grande Fratello Vip, tra strategie di gioco e rapporti personali sempre più intensi, emerge anche un gesto che punta dritto al cuore. Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Francesca cerca un chiarimento con Antonella Video; Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: Ti dico solo una cosa. L'ultimo scontro è lapidario; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: Ma io secondo te sono un brutta?; Grande Fratello VIP: Uno scherzo ai danni di Francesca Video. Grande Fratello Vip, Francesca Manzini disperata per Paola Caruso: Potremmo fare una colletta benefica, voglio aiutarlaFrancesca Manzini vorrebbe immolarsi per Paola Caruso, la concorrente del Grande Fratello Vip si mostra disperata per la situazione dell'ex Bonas di Avanti un Altro. comingsoon.it Grande Fratello Vip, Francesca Manzini vuole aiutare Paola Caruso con bonifici e colletteCambio di rotta al Grande Fratello Vip 2026. Dopo le tensioni delle scorse settimane, ora Francesca Manzini vorrebbe aiutare economicamente Paola Caruso. La situazione complicata della soubrette ... dilei.it «Quando uscirò da qui, farò subito un bonifico per aiutare Paola e suo figlio. » Francesca Manzini, nella casa del Grande Fratello Vip, non riesce a nascondere la sua agitazione per la sorte di Paola Caruso. La paura che possa essere proprio lei a dover lasci - facebook.com facebook