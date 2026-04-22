Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra le dinamiche di gioco e i rapporti che si fanno via via più stretti, si sono verificati alcuni movimenti che coinvolgono un concorrente. Questo ha effettuato bonifici, regalato regali e organizzato possibili collette, suscitando l’attenzione di altri partecipanti e portando alla luce alcune azioni di natura finanziaria all’interno del contesto del reality.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra strategie di gioco e rapporti personali sempre più intensi, emerge anche un gesto che punta dritto al cuore. Da alcuni giorni, infatti, Francesca Manzini ha più volte dichiarato la sua intenzione di aiutare concretamente Paola Caruso una volta terminata l’esperienza nel reality. Ora, però, il tipo di sostegno che ha in mente è diventato molto più chiaro. La comica ha confidato ad alcuni coinquilini di voler offrire un aiuto economico alla Caruso, soprattutto per affrontare le costose cure mediche del figlio Michele. Il bambino, nato nel 2019, ha subito una grave lesione permanente al nervo sciatico quando aveva appena tre anni, a causa di un’iniezione sbagliata durante una vacanza a Sharm el-Sheikh.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Manzini si espone per Paola Caruso: tra bonifici, regali e possibili collette

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C’era una differenza di status economico, mi ha fatto sentire non all’altezza", avrebbe dichiarato Danto. Pare che tra Paola Caruso e Giancarlo Danto, durante le riprese di The 50 Italia, sia scoppiata una vera e propria intesa. Non si è trattato solo di un bacio r - facebook.com facebook